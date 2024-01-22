В Госдуме призвали заменить нетрадиционные эмодзи на «патриотические смайлы»

Смайлики и эмодзи с усатыми женщинами и мужчинами с нетрадиционными наклонностями предлагают заменить на нечто, что больше отвечает российским ценностям. Такую инициативу выдвинул первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет «Газета.ру» .

Беременные мужчины, усатые женщины и нетрадиционные парочки в виде эмодзи попадают под понятие «пропаганда ЛГБТ*». Как считает Журавлев, со всех соцсетей подобные образы следует удалить, заменив на более отечественные смайлики. Главное в этом случае дать российским пользователям больше выбора и разнообразия.

«Я вовсе не предлагаю штрафовать кого-то за их использование, просто непотребщину следует удалить из пакетов, которые устанавливаются на электронные устройства», — отметил депутат.

Как напомнил Журавлев, за распространение пропаганды и призывы к нетрадиционным ценностям можно нарваться на административное или уголовное наказание.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В 2023 году эти понятия ужесточили, полностью запретив движение ЛГБТ*.

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*признано экстремистским движением и запрещено на территории РФ.