Нижегородские коммунисты собирают подписи горожан из-за подорожания топлива

Представители коммунистической партии в Нижегородской области призывают жителей собирать подписи с требованием, чтобы правительство и правоохранительные органы проверили обоснованность цен на топливо в регионе, пишет интернет-издание « Newsn.ru », ссылаясь на данные пресс-службу НРО КПРФ.

Цены на бензин, газ и дизельное топливо поднимаются по всей территории России. Эксперты называют разные причины, которые могли спровоцировать подобную тенденцию. В свою очередь представители коммунистической партии предполагают, что на рынке произошел сговор между владельцами нефтяных компаний. Они считают необходимым, чтобы информацию проверили в региональном управлении ФАС. В ведомство уже направлен соответствующий запрос.

В ФАС оперативно отреагировали на предложение. Там заверили, что ежедневно изучают ценовую политику рынка, но монопольный сговор на данный момент не выявлен.

Нижегородские коммунисты настаивают, что горожане должны также собрать подписи и передать заявление премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Жители региона сообщают, что цены на топливо поднимаются ежедневно.