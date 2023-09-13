Рекордные цены на топливо: что стало причиной роста

В Ставропольском крае, как и во многих других регионах России (в 75 согласно данным Росстата), топливо дорожает стремительно быстро. В центральной части страны из продажи пропал дизель. Политики и эксперты анализируют, что могло стать причиной рекордного роста стоимости, сообщает newstracker.ru .

Первая причина – мировой рост цен на нефть, продажи за границу которой увеличиваются. Бензин и дизель предназначались для потребностей внутреннего рынка, а топливо начали продавать. К тому же была зафиксирована девальвация рубля.

Вторая причина – решение правительства изменить порядок выплат представителям нефтяного бизнеса компенсаций по демпферу из бюджета. Нововведение вступило в силу с 1 сентября и спровоцировало рост продажи топлива за границу.

Третья причина – логистические сложности. Те области, в которых нет НПЗ, вынуждены тратить дополнительные средства на доставку топлива.

Четвертая причина – недобросовестные участники рынка. В Минэнерго уверены, что многие игроки пользуются ситуацией и искусственно создают дефицит.

«Минэнерго также разработало список мер. Среди них — переориентация поставок топлива с экспорта на внутренний рынок до стабилизации цен в России. Также будет увеличена загрузка работающих НПЗ. Помимо этого, планируется установить приоритет топливных грузов в очереди отгрузок РЖД. При этом конкретные сроки реализации этих мер в Минэнерго не назвали. А значит нет гарантии, что цены на топливо перестанут расти уже в ближайшее время», – пишет издание «NewsTracker»

Высокие цены и дефицит топлива негативно отражаются не только на жизни граждан, которые управляют транспортными средствами, но и на работе фермеров. Аграрий Василий Лопатин поделился, какие проблемы возникают при сборе урожая.