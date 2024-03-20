Нижегородскую пенсионерку могли обезглавить из-за коллекционных монет

В Ветлуге 14 марта было найдено обезглавленное тело 69-летней пенсионерки. Источник в правоохранительных органах поделился с NewsNN первой версией убийства. Возможно, были похищены коллекции монет.

Информация о преступлении появилась в Телеграм-канале. Тело женщины без головы нашли в собственной квартире. В комнатах творился хаос. Головы нигде не было. Из квартиры пропали старинные монеты и антиквариат. Возбудили уголовное дело.

Источник NewsNN сообщил, что голову не нашли до сих пор. В комнате обнаружили пулю, которая лежала в шапке возле тела. Можно предположить, что в женщину стреляли. В квартире осталась бытовая техника. Преступники забрали только коллекционные монеты, которые собирал супруг убитой. В настоящее время это и есть основная версия убийства.

В роли подозреваемых оказались три человека. Каждого допросили и сняли с них подозрения. Розыски преступника продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Уфе задержали местную жительницу, которую подозревают в убийстве любовника. Родной дядя и бывший муж помогли закопать тело. Родная сестра заявила в полицию через пять лет после преступления.