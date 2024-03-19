Уфимку подозревают в убийстве пятилетней давности

В Уфе местную жительницу подозревают в убийстве пятилетней давности. В полицию обратилась родная сестра женщины. Предполагается, что подозреваемая убила любовника. Труп его закапывала, заручившись помощью бывшего мужа и родного дяди, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Версия следствия следующая. В 2018 году женщина приехала на дачу со своим любовником. Они поругались на почве ревности. Женщина нанесла любовнику несколько ударов битой по голове. Мужчина сначала потерял сознание, а потом скончался от полученных травм.

Женщина испугалась. Она решила скрыть преступление. Позвонила бывшему мужу и родному дяде. Мужчины помогли ей выкопать яму, перенести тело в лесопосадку и закопать.

Расследование началось только в 2023 году после обращения родной сестры подозреваемой. Фигурант дела отрицает причастность к убийству. Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы передала материалы в суд.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье в ночь на 18 марта женщина убила мужчину, вонзив ему нож в сердце. Она и сообщала о происшедшем сотрудникам правоохранительных органов.