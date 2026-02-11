Нижневартовск, Орел и десятки фейков: куда «переехал» воздушный шар из Дмитрова и почему билет не может стоить 650 руб.

Громкий успех «Фестиваля Сердец» в Дмитровском округе обернулся неожиданным побочным эффектом: интернет наводнили фальшивые страницы и каналы, паразитирующие на имени популярного события. Мошенники моментально подхватили тренд и развернули масштабную фишинговую кампанию, сообщил REGIONS.

Липовые анонсы расползаются по Сети быстро. Злоумышленники обещают романтикам «полеты на воздушных шарах в форме сердца» в самых разных уголках страны — от Нижневартовска до Орла. Цена выглядит заманчиво: всего 650 руб. за билет.

Для убедительности аферисты беззастенчиво воруют фотографии с прошедшего в Дмитрове праздника, копируют название и штампуют кликбейтные заголовки: «Успей купить билет на сердце!», «Романтика по цене пиццы». Как поясняют авторы телеграм-канала «Это Дмитров, Детка!», схема работает в двух направлениях: либо доверчивых пользователей заманивают в сомнительные сообщества для накрутки подписчиков, либо просят предоплату — и исчезают.

Подлинные организаторы фестиваля бьют тревогу. Они напоминают: настоящий «Фестиваль Сердец» — эксклюзивно дмитровский проект, и стоимость реального полета на аэростате отличается от фейковой в десятки раз.

Специалист по кибербезопасности Федор Константинов предостерегает: спешка и желание сэкономить на эмоциях — главные козыри мошенников. Он призывает не переводить деньги незнакомцам в соцсетях, даже если предложение выглядит очень соблазнительным. Особенно бдительными эксперты советуют быть в преддверии 14 февраля, когда жажда романтики притупляет осторожность.

«Проверяйте информацию только через официальные сайты, аккаунты организаторов и администрации. Если предложение кажется слишком выгодным — скорее всего, это обман», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что средний чек на подарки ко Дню святого Валентина увеличился почти на 50%.