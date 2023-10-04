Нижний Новгород затопило: только выложенная плитка в центре города снова испорчена

Инцидент произошел 3 октября. На место прорыва трубы приехали сотрудники коммунальных служб, которые сняли новую плитку и начали рыть участок земли для поиска причин неполадок. Брусчатку выложили совсем недавно.

Корреспондент NewsNN сообщает, что сегодня, 4 октября, на другом центральном участке города из-под земли вытекает вода. Неизвестно, связаны ли между собой эти две аварии. Вода затопила большую часть площади, расположенной возле театра. На сайте опубликовано видео.

О замене брусчатки проинформировал мэр Юрий Шалабаев 22 сентября. До этого работы проводили в 2018 году. Была выполнена большая реконструкция: заменены водоприемные лотки, асфальтобетонное покрытие, брусчатка.

Ранее о проблемах с перекрытием асфальтного покрытия рассказали жители Ижевска. Горожане периодически просят заменить брусчатку в центре города. Время идет, ям становится все больше, но местным властям не хватает финансирования для проведения ремонтных работ. Пользователи социальных сетей публикуют негодующие посты.