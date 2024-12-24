Нижний Тагил стал первым городом, где показали премьеру фильма «Бажов. Одолженное время»

В Нижнем Тагиле прошла премьера фильма «Бажов. Одолженное время» и творческая встреча со съемочной группой, сообщил tagilcity.ru. Фильм будет представлен также в других регионах России, в том числе в рамках фестивалей.

Издание рассказало, что главная героиня фильма — 12-летняя девочка, которая живет в 1937 году. Дочь писателя, журналиста, фольклориста и автора уральских сказов Павла Петровича Бажова помогает понять, как складывалась судьба ее отца, как жили люди той эпохи, как преодолевали трудности.

Издание отметило, что фильм посвящен 145-летию писателя. Картина показывает, как Петр Бажов справился с жизненными трудностями при помощи поддержки всех членов его семьи. В подготовке к фильму помогала младшая дочь Ариадна Бажова-Гайдар. Она не дожила до премьеры.

«Это фильм для семейного просмотра, сближает поколения. Спасибо авторам за интересный, глубокий по смыслу фильм, который понравился нашим ветеранам-педагогам», — поделилась своими воспоминаниями Наталья Петровна Шенделюк.

Издание сообщило, что в съемках принимали участие около 300 человек. Сцены снимали в различных регионах России. Создатели фильма рекомендуют смотреть картину до конца, чтобы понять всю масштабность проблемы той эпохи и проследить за развитием судеб героев.

Ранее сообщалось, что съемки фильма с двойником Ди Каприо завершились в Новосибирске.