Нижний Тагил в конфликте: жители жалуются на подтопления, водоканал винит горожан

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на подтопленные подвалы и устойчивый запах канализации в многоквартирных домах, сообщил tagilcity.ru.

По словам горожан, эти проблемы длятся неделями, а коммунальные службы не спешат реагировать. В водоканале заявляют, что в большинстве случаев причина кроется не в сетях, а в состоянии самих зданий и действиях жильцов.

По информации издания, люди жалуются не только на воду, но и на ее последствия: постоянную сырость, неприятный запах и угрозу разрушения домов. Даже после проведенных работ проблема, по словам тагильчан, быстро возвращается.

«Нам известна такая информация, что у нас, похоже, весь Тагил топит канализацией. В центре дома неделями стоят затопленные, я уж не говорю про окраины — там, похоже, к ним никто не приезжает. Наш дом с начала года топит регулярно», — сообщает редакции TagilCity.ru тагильчанка Анна М.

По данным издания, многие жители уже перестали публично оставлять жалобы и просто продолжают «звонить нон-стоп» в соответствующие службы. О подобных ситуациях также пишут читатели местных пабликов, указывая конкретные адреса.

«Это же опасно, когда вода постоянно в подвалах. Ладно плесень — фундаменты намывает. Потом рухнет весь город — где жить будем?» — переживают тагильчане.

В водоканале в комментарии TagilCity.ru объяснили рост числа обращений сезонными причинами и перегрузкой системы. По данным предприятия, в период таяния снега нагрузка на канализацию увеличивается — в том числе из-за того, что в нее сбрасывают талую воду, снег и лед. Это приводит к засорам и авариям.

«Внутридомовая система канализации и выпуск — зона ответственности управляющей компании. Если подвал затоплен, чаще всего это связано с нарушением герметичности системы внутри дома», — пояснили в ООО «Водоканал-НТ».

Особо представители коммунальной сферы отметили, что проблема кроется и в действиях самих горожан.

«Засоры часто возникают из-за того, что в канализацию сбрасывают влажные салфетки, средства гигиены, тряпки и пищевые отходы. Это приводит к закупорке сетей», — отмечают специалисты.

