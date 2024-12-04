Низкая заработная плата препятствует развитию производства обуви в России

Сергей Катырин отметил, что в России не установлена банковская процентная ставка. Кроме того, для обувщиков не введены льготные программы. Эти две причины в первую очередь негативно отражаются на развитии отечественного рынка.

«По совокупности получается, что у нас где-то себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом, она в полтора два раза выше», — подчеркнул Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

«Восток-Медиа» проанализировал средний уровень заработка специалистов, занятых в сфере производства обуви. Он достигает 52 тыс. руб. Работодатели сообщили, что в ближайшее время ожидать поднятия зарплаты не стоит. Главная причина — высокая стоимость производства, в частности, налогообложение.

В Торгово-промышленной палате понимают, что в отрасли необходимы изменения. Так, Сергей Катырин высказал мнение, что России необходимо создать благоприятные условия для инвесторов.

«Для этого должны быть соответствующие условия созданы в том числе при помощи РегИнвестСтандарта, над которым мы сейчас вместе с Минэкономразвития и регионами работаем», — сообщил Сергей Катырин.

Спикер рассказал, что Торгово-промышленная палата в разное время вносила предложения для развития отрасли, например, запрет экспорта кожи из России или принятие новых нормативных актов. В частности, в ведомстве прорабатывали вопрос изменения налогообложения и социальных взносов.

Издание обратило внимание, что в магазинах Приморского края можно встретить привозную обувь. Распространены китайские модели. В ассортименте есть российские бренды, но производятся они, как правило, тоже в Китае.

Ранее сообщалось, что в связи с низкой заработной платой нехватка судей в России составила почти в 20%.