Ночью двое подростков заблудились на железнодорожных путях в Кирово

По данным издания, на территории обслуживания кировского линейного отдела МВД РФ с 24 марта по 2 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт». В рамках реализации программы удалось оказать помощь двум подросткам.

По информации издания, в дежурную часть поступило сообщение, что по железнодорожным путям в ночное время суток идут два подростка. К ним направили специалистов различных ведомств. Выяснилось, что кировчане 14 и 16 лет заблудились. Они шли пешком в сторону дома одного из ребят. В качестве ориентира выбрали железнодорожный вокзал. Ребята замерзли и устали.

«Установлено, что подростки состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а родители не были осведомлены о местонахождении своих детей ночью», — сообщил newsler.ru.

По данным издания, с родителями подростков проведена беседа о важности уделять несовершеннолетним больше внимания. С ребятами также проведена профилактическая беседа. В отношении законных представителей составлены административные протоколы.

Ранее в УМВД проинформировали о новой игре среди подростков «Исчезни на сутки».