Ночная жизнь, отказ от еды и вечная апатия: это подростковый кризис или тревожный звонок? Мнение врача-психотерапевта

Эксперт рассказала, что поведение подростка меняется постепенно, однако родители не сразу обращают внимание на серьезные изменения. Общительный ребенок замкнулся и избегает контактов — первое, что должно вызывать тревогу. Потеря интересов, ухудшение успеваемости в школе, проявление агрессии и апатии — еще одни признаки того, что с подростком что-то происходит.

По мнению специалиста, изменение в привычном ритме жизни — опасный сигнал. Например, ребенок перестал спать по ночам, а днем ходит сонным и растерянным. Отказ от еды или резкие переедания — не менее тревожные симптомы.

«Опасность редко возникает "на ровном месте". Обычно это процесс, и ребенок подает сигналы SOS. Родители часто списывают все на "переходный возраст" или лень, но лучше перестраховаться, чем пропустить беду», — считает врач-психотерапевт.

Психотерапевт в первую очередь рекомендует родителям установить эмоциональную связь с подростком. Он должен знать, что всегда может обратиться за помощью. Важно донести, что дом — это надежная крепость, где любят всегда. Даже если подросток получил плохую оценку, поступил аморально или переживает эмоциональное потрясение, он должен понимать, что его поймут. Ребенку важно также объяснить, что при необходимости можно обратиться за помощью к специалисту.

«Обращайте внимание на прямые или косвенные реплики "Лучше бы меня не было", "Я всем только мешаю", "Вы скоро отдохнете от меня", "Я не вижу выхода". Даже если это демонстрация — за ней стоит огромная боль. Если вы заметили 2-3 признака из этого списка, не ждите. Обращайтесь к врачу-психиатру. Это может спасти жизнь вашему ребенку», — советует Наталья Александрова.

