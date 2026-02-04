Психиатр указал на игнорирование угроз подростка перед нападением в Уфе

Трагическая история со стрельбой в уфимской гимназии, к счастью, обошедшаяся без жертв, снова заставляет искать ответы на мучительные вопросы. Психиатр Василий Шуров, комментируя в интервью NEWS.ru произошедшее, высказывает предположение, которое многим кажется очевидным: подросток, устроивший нападение, может страдать от психических расстройств. По сути, это была типичная попытка скулшутинга, которая не привела к более тяжким последствиям лишь из-за отсутствия у нападавшего настоящего огнестрельного оружия.

Раскрывая тему, эксперт указывает на тревожные сигналы, которые, судя по всему, были проигнорированы. Подросток за сутки до инцидента выложил в сеть песню про стрельбу и прямые угрозы в адрес учебного заведения. Подобные манифестации, по мнению Шурова, не должны оставаться без внимания — они являются криком о помощи и прямым предупреждением. Это обнажает ключевую проблему: недостаточный мониторинг онлайн-активности подростков, демонстрирующих явное неблагополучие и интерес к деструктивной субкультуре скулшутеров.

По его словам, последствия такой невнимательности теперь предстоит разбирать следствию и психиатрам, которые проведут комплексную экспертизу. Однако главный вывод, который делает специалист, касается профилактики. Недостаточно просто переводить проблемного ученика из школы в школу или ограничиваться беседой с родителями после случившегося. Необходима системная работа по выявлению таких подростков на ранней стадии, что невозможно без тщательного и профессионального анализа их жизни в социальных сетях, где часто и формируется трагический сценарий.

Ранее сообщалось, что напавший на гимназию в Уфе девятиклассник публиковал видео с оружием и жалобы на учителей.