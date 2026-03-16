Ночное ЧП на станции Мариинск: электровоз сошел с рельсов — движение поездов временно затруднено

В Кузбассе на станции Мариинск в ночь на 16 марта с рельсов сошел электровоз, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировали, что сотрудники ведомства разбираются в причинах происшествия. Они намерены детально выяснить обстоятельства. Надзорные мероприятия организовала Ачинская транспортная прокуратура. В ведомстве предоставили фото с места происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

«По предварительным данным, сегодня ночью на стрелочном переводе станции Мариинск Красноярской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход электровоза», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в понедельник, 16 марта, движение поездов временно затруднено, на месте ведутся восстановительные работы. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется защите прав пассажиров.

