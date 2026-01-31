Ночной щит страны: как ПВО уничтожила 26 вражеских дронов над четырьмя регионами РФ

В ночь на 31 января над территориями четырех регионов России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 БПЛА, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник применял для попыток атаки российских регионов беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В Минобороны РФ проинформировали, что над территорией Смоленской области уничтожили семь БПЛА, Белгородской области — один, Республики Крым — один.

«17 БПЛА – над территорией Брянской области», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что на место падений обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб. По их данным, пострадавшие и разрушения в регионе отсутствуют.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин также сообщил об обстановке в регионе после работы ПВО: пострадавших и разрушений нет. Глава напомнил о запрете публикации в соцсетях данных о работе системы противовоздушной обороны и о местах расположений критически важных объектов.

«Будьте бдительны, если вы обнаружили части беспилотников, не приближайтесь к ним, позвоните и сообщите об их местонахождении по номеру 112», — написал в своем телеграм-канале губернатор Анохин.

Во время работы ПВО россиян просят быть бдительными: рекомендовано уйти с улицы, в помещениях расположиться вдали от окон и опасных конструкций. Считается, что наиболее безопасное место в квартире — коридор, но все зависит от индивидуальных проектов зданий.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого БПЛА ранили рабочего возле учебного центра в Севастополе.