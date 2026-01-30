«Ночной рейд»: силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над российскими регионами

В течение прошедшей ночи российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили несколько воздушных целей. По информации Министерства обороны РФ, всего были сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Большая часть дронов была уничтожена над территориями приграничных и южных регионов. Над Брянской областью силы ПВО перехватили семь беспилотников. Еще пять воздушных целей ликвидировали над территорией Крыма. Над акваторией Черного моря сбили два аппарата.

Также дежурными средствами поражения уничтожены беспилотники, пытавшиеся прорваться вглубь территории страны. Два аппарата сбиты над Ростовской областью, один — над Астраханской областью и еще один — над Курской областью. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Чертковский район и Каменск-Шахтинский.