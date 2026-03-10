Ночной толчок в Кузбассе: что известно о землетрясении в Новокузнецком районе?

В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки вечером 9 марта. Согласно оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение произошло на территории Новокузнецкого района в 23 часа 11 минут по местному времени, сообщил VSE42.Ru .

Специалисты геофизической службы зарегистрировали колебания земной коры и оперативно внесли данные в сводку. Магнитуда подземных толчков составила 2,8. Этот показатель характеризует силу землетрясения в очаге.

Интенсивность же в эпицентре, то есть в точке на поверхности земли непосредственно над очагом, достигла 3,1 балла по шкале MSK64. Данная шкала используется для оценки интенсивности землетрясения по внешним признакам — ощущениям людей, реакции предметов, повреждениям строений.

В сводке также отдельно подчеркивается, что зарегистрированное землетрясение носило природный характер. Это означает, что его причиной стали естественные геологические процессы, а не техногенные факторы — например, горные работы или взрывы, которые также могут вызывать колебания почвы в регионах с развитой угольной промышленностью.

