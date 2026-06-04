Волочкова ударила палец перед первым выступление после операции

Напомним, что в феврале 2026 года Волочкова перенесла операцию на ногу. Процедура проходила в Германии, в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Весь период реабилитации Волочкова передвигалась на костылях, но смогла восстановиться и уже дала 15 концертов.

Однако первое выступление после операции не обошлось без происшествий. Во время репетиции, находясь в сильном стрессе из-за неизвестности, балерина ударилась пальцем левой руки об лестницу. Несмотря на боль и волнение, Волочкова справилась. Поклонники пожелали ей крепкого здоровья и понадеялись, что теперь травмы останутся в прошлом.

Ранее сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова попробует найти мужа в телешоу «Свадьба вслепую».