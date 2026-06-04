Удалось ли достичь баланса? Депутат Макаров спросил Силуанова о валютной политике на ПМЭФ-2026

В рамках сессии Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что достижение универсального курса рубля, устраивающего одновременно всех экономических агентов, принципиально невозможно, сообщили Финансы Mail.

По словам главы Минфина, текущая валютная динамика благоприятствует импортерам, но негативно отражается на конкурентоспособности экспортеров.

«Какой рубль нужен для нашей экономики? Потому что для экспортеров, мы видим, сейчас рубль не совсем комфортен, да? Для импортеров он, да, конечно, более крепкий, чем в наших прогнозах, и рубль нужен такой, чтобы учитывал интересы и нашего населения», — пояснил Силуанов.

По словам министра, ключевая задача государства заключается в предотвращении дисбаланса: с одной стороны, требуется поддерживать доступность импортных товаров и технологий для отечественного бизнеса. С другой — гарантировать рентабельность экспортных операций, исключая риск простоя национальных производств из‑за чрезмерного укрепления национальной валюты.

«Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других, а бюджет получит свои налоги от экономики», — резюмировал министр.

По информации издания, Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам и модератор сессии, обратился к главе Минфина с вопросом о том, удалось ли на текущий момент достичь искомого баланса в валютной политике.

«Ответ Силуанова был лаконичным: "Найдем"», — говорится в статье Финансы Mail.

Ранее сообщалось, что министр Решетников на ПМЭФ-2026 выступил за смягчение денежно-кредитной политики.