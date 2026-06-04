Губернатор Воробьев подписал соглашение со Сбером в рамках ПМЭФ

Подмосковье и Сбер продолжат реализацию цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. Соглашение о сотрудничестве в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы подписали соглашение в сфере образования. На Госсовете президент [России Владимир Путин] поддержал, что наши дети должны быть на ты с ИИ, со всеми нюансами цифровой грамотности. Эта дисциплина очень важна, и поэтому мы в Московской области с 1 сентября 2026 года начинаем внедрять вместе с командой Сбера киберуроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11-го по методике, которую сейчас апробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект и пока к нему присоединятся 215 школ», – сказал губернатор.

По его словам, с 2027 года планируется полностью распространить его на среднюю школу. Воробьев подчеркнул, что запрос на это есть как у родителей, так и у детей. Пока на базе Сбера проходит обучение учителей.

«Мы последовательно внедряем современные технологии в сферу образования. В этом году мы запустили «Цифровой помощник учителя» с ИИ, который сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В пилот вошли школы из пяти округов, а в сентябре масштабируем его на все Подмосковье», – добавил губернатор.

Он отметил, что школьники уже изучают основы программирования и информационной безопасности, технологии искусственного интеллекта в рамках предпрофессиональных ИТ-классов. Более 6 тыс. педагогов региона пользуются «Ассистентом преподавателя» от Сбера, который позволяет сократить рутинную работу - до 10-12 часов в месяц.

В рамках сотрудничества со Сбером планируется внедрить образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием технологий ИИ и развивать практико-ориентированное обучение в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

«Московская область — наш стратегический партнер с точки зрения масштаба внедрения искусственного интеллекта. У нас запущена серия совместных проектов: мы системно интегрируем наши модели, дообученные на данных региона, совместно со специалистами Подмосковья. Особое внимание уделяем подготовке подрастающего поколения — создаем все условия, чтобы использовать огромные преимущества ИИ в учебном процессе и организации образования. Поэтому все наши самые последние технологические возможности мы в первую очередь внедряем в городах и районах Московской области», – отметил Герман Греф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.