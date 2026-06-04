В России возродят «Фабрику звезд»

Первый канал перезапустит легендарное музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд», сообщает издание «Ведомости». Проект, который в 2000-х годах открыл дорогу на большую сцену Полине Гагариной, Тимати, Иракли и многим другим, вернется в эфир в обновленном формате.

Как отметил генеральный директор телеканала, шоу не будет повторять старую концепцию: его ждут кардинальные изменения.

«Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд», и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — отметил он.

Более того, место ведущей проекта сохранит Яна Чурикова. Она вела «Фабрику звезд» с самого первого сезона.

Кастинг проекта стартует уже летом 2026 года. Съемки начнутся осенью, а премьеру обещают в начале 2027 года.

Напомним, оригинальная «Фабрика звезд» выходила на Первом канале с 2002 по 2007 годы. За это время вышло семь сезонов. Проект стал настоящей кузницей кадров для российской эстрады.

В 2017 году шоу уже пытались перезапустить на телеканале Муз-ТВ, но успеха оно не имело. Теперь Первый канал намерен вернуть «Фабрику звезд» на федеральный уровень, но в совершенно ином, невиданном ранее формате.

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Фабрики звезд» Саша Балакирева стала оперной певицей.