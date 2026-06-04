24 школьника из Московской области стали участниками и победителями всероссийской олимпиады по экологии

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников в дисциплине «Экология». В числе участников и призеров — 24 учащихся из 13 муниципальных образований Подмосковья.

Больше всего представителей на олимпиаде было от Одинцовского округа — 7 школьников. Также в состязаниях приняли участие 3 учащихся из Химок, по 2 — из Балашихи и Мытищ, а также школьники из Подольска, Дубны, Красногорска, Ступина, Чехова, Домодедова, Раменского, Сергиево‐Посадского и Богородского округов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов поздравил ребят с успехом. Он отметил, что высокие результаты участников — свидетельство прогресса экологического образования и просвещения в регионе. Особую благодарность глава ведомства выразил школьникам из Одинцова, которые составили самую многочисленную команду среди подмосковных участников олимпиады.

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