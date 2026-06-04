В Голицыно начали устанавливать окна в строящейся поликлинике

В Голицыно начали устанавливать окна в поликлинике, которая строится на бульваре Генерала Ремезова. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его строительная готовность составляет уже 50%. На площадке трудятся 46 рабочих и задействованы 4 единицы техники.

Открыть поликлинику планируется в первом квартале 2028 года. Площадь здания составит порядка 5,5 тыс. кв. м. Здесь смогут получать медицинскую помощь до 40 тыс. жителей. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения поликлиники в Королеве.