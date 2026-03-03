По цене квартиры: на «Авито» в Москве продают легендарный Porsche из культовых фильмов

В Москве можно найти товар на любой вкус. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито Авто» по-настоящему редкий экземпляр — кабриолет Porsche 911 (964) 1991 года выпуска, прошедший масштабную авторскую доработку. Его стоимость превышает 25 млн рублей.

Автомобиль получил двигатель, выполненный по спецификации культовой Porsche 911 Carrera RS 3.8 — одной из самых желанных и редких версий в истории марки. Индекс RS 3.8 давно стал символом исключительности. Оригинальных автомобилей было выпущено всего 55 экземпляров, и сегодня их стоимость исчисляется семизначными суммами в долларах. Широкой аудитории модель знакома и по современному кино: серебристая Carrera RS 3.8 стала экранным воплощением автобота Миража в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Для съемок студии создали несколько реплик, однако звук в картине записывали с настоящего оппозитного двигателя RS 3.8, чтобы сохранить подлинный характер автомобиля.

Выставленный в Москве кабриолет оснащен полностью перебранным мотором: базовый 3,6-литровый агрегат увеличен до 3,8 л по спецификации RS. Установлены новые поршни и цилиндры, масляный насос от GT3, модернизированы системы питания, охлаждения и смазки, заменены ключевые изнашиваемые элементы. Подобные конфигурации развивают около 300 л. с. и считаются одними из самых темпераментных среди классических 911 с воздушным охлаждением, сказано в объявлении.

Салон автомобиля полностью обновлен вручную: он перетянут натуральной кожей, установлены новые кресла Recaro, восстановлены панели и приборная панель, уложен новый ковролин. Кузов окрашен в редкий заводской оттенок PTS Apricot Beige, интерьер выполнен в цвете Truffle Brown. Теплая цветовая гамма подчеркивает элегантность и классические пропорции 964-го поколения.

Доработки, как утверждает продавец, коснулись и техники: установлена подвеска KW, усиленная тормозная система и колесные диски BBS RS. Механическая коробка передач полностью обслужена и готова к активной эксплуатации. Пробег автомобиля составляет около 82 тыс. км.

Поколение 964 выпускалось с 1988 по 1994 год и стало важным этапом эволюции модели — с переходом на пружинную подвеску, появлением полноприводных версий, обновленной аэродинамикой и фирменным выдвижным спойлером. Кабриолет особенно ценится за возможность в полной мере ощутить характер заднемоторного шасси и тот самый узнаваемый силуэт классического 911.

За покупку автомобиля москвич требует 25,694 млн рублей. Желающих приобрести «легенду» пока что не нашлось.

