«Подают в ресторанах как гастрономическую редкость»: в центре подмосковного города вырос ценный гриб

По информации издания, гриб обнаружили на Большой Луговой улице возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Волна». Плод оказался съедобным. Гриб имеет разные названия, в том числе навозник. В бытовом смысле с навозом гриб не имеет ничего общего. Он растет на почвах, которые богаты органикой. Например, на газонах, в парках, на компостных участках и даже обочинах.

По данным издания, внешне гриб привлекает внимание. Он выглядит эстетично: плотная ножка с характерным «кольцом», широкая шляпка цвета слоновой кости. Его мякоть нежная, плотная и сочная, что положительно отражается на вкусовых особенностях гриба. В Европе гриб с послевкусием ореха ценят из-за универсальности: из него готовят первые и вторые блюда, делают соусы.

«В Чехии и Финляндии его жарят с травами, маринуют как трюфель и подают в ресторанах как гастрономическую редкость. А у нас он растет прямо возле спорткомплекса. Главное — не перепутать с ложными двойниками: настоящий навозник при надавливании желтеет, а пахнет приятно — не химозой», — предупреждает грибник Вячеслав.

Специалисты напоминают, что не стоит собирать грибы в черте населенных пунктов. Грибы, в том числе и съедобные, могут впитывать выхлопные газы, тяжелые металлы и другие загрязнители. Особенно стоит проявлять бдительность, если гриб вырос вблизи проезжей части.

