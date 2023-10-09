Новая афера с использованием мессенджеров: В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи

Мошенники нашли новый способ, как красть деньги и личные вещи у россиян, сообщает tagilcity.ru . В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, как себя вести в случае подобной атаки.

Аферисты создают аккаунты в мессенджерах, иногда полностью копируя подлинники, от имени руководителей различных организаций: компаний, университетов, больниц. Потом пишут с данных аккаунтов сотруднику той компании, в которой он работает. Предупреждают, что в ближайшее время поступит звонок от представителя правоохранительных органов и просят выполнять все требования того, кто звонит.

Далее мошенник звонит потерпевшему и различными манипуляционными способами вынуждает его перевести деньги с личного счета или передать курьеру ценную вещь.

Начальник МВД Максим Метелица рассказал, что правила борьбы с мошенниками простые – нужно связаться с человеком, с чьего аккаунта пришло сообщение. Категорически запрещено передавать личные данные: паспортные, банковской карты, логины, пароли и коды из смс.

Ранее стало известно, как мошенники обманули москвича во время покупки iPhone 15 Pro.