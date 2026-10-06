Новая арматура в России: разработка металлургов изменит строительство мостов

Металлурги компании, расположенной в Кузбассе, представили арматуру нового поколения — с усиленной прочностью и улучшенным сцеплением с бетоном. Об этом губернатор региона Илья Середюк рассказал в соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По оценке губернатора, если применять эту разработку при строительстве мостов, расход материалов удастся сократить на пятую часть — то есть на 20%. Для строительной отрасли это ощутимая экономия, причем без ущерба для надежности конструкций. Глава региона добавил, что компания не останавливается на достигнутом и продолжает наращивать линейку продукции, ориентированной на крупные стройки России.

Отдельно Середюк остановился на связи между выпуском новинки и работой предприятия. По его словам, загрузка этого предприятия на долгую перспективу напрямую влияет на стабильность Новокузнецка. Более того, это шаг к тому, чтобы экономика всего Кузбасса меньше зависела от угольной отрасли.

По данным издания, новая арматура — не просто техническое достижение. Это продукт, способный найти место на масштабных инфраструктурных проектах страны и одновременно укрепить позиции одного из градообразующих предприятий региона.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе открылся логистический центр для грузов из Азии.