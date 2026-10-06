Шумовой пистолет и УАЗ: за кражи кабеля с угольных предприятий задержаны три россиянина

Полиция Кузбасса раскрыла серию хищений с угольных предприятий. По подозрению в кражах задержаны трое мужчин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, история началась с заявления одной из угледобывающих компаний. По ее данным, неизвестные проникли на территорию предприятия, пригрозили сотрудникам оружием и вынесли порядка 90-та метров медного кабеля. Ущерб оценили более чем в ₽1,2 млн.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказались жители Белова и Беловского округа — трое мужчин в возрасте от 21 до 37 лет. Правоохранителям удалось задержать их с поличным: в этот момент они вновь пытались похитить кабель. Помощь оказали бойцы Росгвардии.

При обысках изъяли шумовой пистолет — тот самый, которым налетчики, предположительно, угрожали при нападении, — и УАЗ, использовавшийся для поездок на дело. Как установили следователи, на счету группы уже три эпизода хищений. Общий ущерб приближается к ₽3 млн.

Возбуждены уголовные дела о разбое, краже и покушении на кражу. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы. Двоих фигурантов суд заключил под стражу.

Ранее сообщалось, что уроженец Магадана завладел оружием конвоира и напал на охрану в поезде.