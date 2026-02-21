Новая эра питания: россияне меняют пищевые привычки — исследование ICMR

Исследование независимой исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь») выявило новые пищевые привычки россиян. Аналитики пришли к мнению, что «традиционные» модели питания остаются в прошлом — люди все чаще отказываются от семейных обедов и домашней выпечки, сообщило РИА Новости.

Исследователи предложили участникам заполнять дневники питания. На эксперимент согласились 14 тыс. респондентов, которые вносили данные в будние и праздничные дни. Таким образом в 2025 году эксперты проанализировали 47 тыс. ситуаций приема пищи.

«На 7 процентных пунктов выросло согласие с утверждением: "Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд". Напротив, популярность традиционных моделей питания (домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды) снизилась на 6-7 процентных пунктов», — отмечают авторы исследования.

По информации аналитиков, за период с июня 2023 по июнь 2025 года продажи в сегменте готовой кулинарии увеличились на 85 процентов. В денежном выражении объем рынка достиг 81,4 млрд руб. Сегмент замороженных готовых блюд также продемонстрировал уверенный рост, прибавив за те же два года 60 процентов.

«Рост обеспечивается трендом на быстроту, удобством и желанием побаловать себя, а не вынужденной экономией времени», — поясняют авторы исследования.

По мнению аналитиков, россияне все чаще предпочитают готовую еду из-за быстроты и удобства приготовления.

