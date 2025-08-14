Всем странам, которые входят в так называемую «коалицию желающих», стоит готовиться к отправке своих военных на Украину. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа. Его точку зрения привело издание LRT.

По мнению политика, все союзники Украины должны быть готовы поддержать ее.

«Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности на Украине», — указал он.

Науседа сообщил, что Литва готова предоставить для развертывания войск всех союзников как войска, так и необходимые мощности. Он добавил, что вопрос установления мира на Украине не должен решаться без учета мнения Зеленского, поэтому украинский президент должен быть включен во все переговорные процессы.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.