Собчак рассказала, как «Модный приговор» испоганил жизнь Эвелины Хромченко

Журналист и блогер Ксения Собчак призналась, что популярная некогда у российского зрителя программа на Первом канале «Модный приговор» оказала негативное влияние на соведущую данного шоу Эвелину Хромченко, испортив ей жизнь.

В своем личном блоге в соцсетях Собчак пояснила, что при этом «Модный приговор» создал для Хромченко новую жизнь в виде «народной героини».

В продолжение темы Собчак рассказала, ей известно, что в «Модный приговор» на роль ведущего приглашали первого главреда Vogue Russia Алену Долецкую. Однако та предпочла отказаться. О чем позже пожалела.

«Долецкая стала экспертом модных брендов, лекций и проектов, тогда как Хромченко получила известность в качестве модного редактора для всех», - написала Собчак.

Ранее сообщалось, что эстрадный исполнитель Филипп Киркоров на фоне отмены его концертов покинул Россию.