Надо долбить ловчее: психотерапевт назвала самую ядреную для женщин позу в сексе

Психотерапевт Рэйчел Райт, эксперт по вопросам секса и отношений, поделилась в беседе с журналом Men’s Health информацией о том, что поза «стоячая тачка» может повысить чувствительность женских половых органов.

Эксперт подчеркнула, что позиция «стоячая тачка» требует от участников взаимодействия хорошей физической подготовки и гибкости. Однако именно эти требования, по мнению психотерапевта, способствуют достижению ярких эротических ощущений.

«Повышенная стимуляция может возникнуть за счет напряжения мышц ног и корпуса, что повышает чувствительность», — объяснила она.

Райт дала указание, что для выполнения этой позы женщина должна встать на четвереньки на полу, а партнер должен стоять позади нее. Затем он поднимает ее бедра так, чтобы она могла опираться руками о пол, а ногами «как можно ловчее» обхватывать партнера вокруг бедер.

Эксперт отметила, что данное положение максимально расширяет таз и существенно изменяет траекторию проникновения.

