Новая зона с водопадом в парке «Краснодар» вызвала ажиотаж у посетителей

В парке «Краснодар», который более известен россиянам как парк Галицкого, в понедельник, 15 сентября, открыли новую зону отдыха — водный амфитеатр, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, «Амфитеатр воды» или «Каньон» расположен за Ротондой и озером в «Парке Облаков». При виде большого водопада на красном фоне у корреспондента издания возникли ассоциации со знаменитым Гранд-Каньоном в штате Аризона.

По данным издания, после открытия новой локации в этой части парка появилось много посетителей. Отдыхающие пытаются сделать фото, но не всем сразу находится свободное место. Параллельно вблизи работают строители: в настоящее время конструкция готова еще не полностью. Рабочие занимаются очисткой плитки и облагораживают территорию. Задняя стена амфитеатра пока закрыта тканью, что сохраняет интригу.

По информации издания, россияне положительно оценили появление новой локации в парке. Одна из гостей рассказала, что приехала из Красноярска. Она была бы рада, если в ее городе тоже появился такой парк. Женщина отметила, что территория расширяется и благоустраивается очень быстро. Парк посещают жители разных российских городов.

«Специально заехали сюда по пути. Сняли квартиру тут недалеко. Вот, уже второй день ходим, смотрим, восхищаемся. У нас в Москве тоже есть много чего хорошего. Но такой парк в России, мне кажется, что один. Круче „Зарядья“, однозначно», — отметил Лев из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Люберцах торжественно откроют обновленный парк «Дружбы».