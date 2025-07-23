Новое решение застройщиков: в Кузбассе построят ЖК с соседским центром

В Кузбассе появится жилой комплекс с соседским центром. По задумке авторов проекта, соседи смогут, не покидая дом, массово праздновать дни рождения, организовывать мастер-классы и совместные просмотры фильмов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, соседский центр появится в здании жилого дома. Жильцам будет достаточно сесть в лифт и спуститься на нижние этажи. Предполагается, что одно просторное помещение сделают для проведения массовых праздников. Это будет своеобразная гостиная с детским уголком. Еще один зал станет антикафе. Здесь жильцы смогут организовать совместные игры и проведение мастер-классов. Определенная зона будет доступна для работающих жильцов — своеобразный домашний коворкинг.

По данным издания, еще одно помещение подготовят для подростков. В нем разместят компьютеры, чтобы ребята могли заниматься любимым увлечением и не покидать стены дома. Такие соседские центры появятся в каждом доме. В некоторых зданиях оборудуют помещения для занятий спортом. По информации издания, проект жилого комплекса «Три поколения» и ЖК «Английский двор» реализует застройщик «Вместе».

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