Новогоднее чудо без расписания: елки в российских городах зажглись на пять дней раньше срока

В Кузбассе новогоднее настроение наступило раньше календарного срока. В Междуреченске главная городская ель неожиданно засияла праздничными огнями, опередив официальную дату начала зимних торжеств. Аналогичное досрочное зажжение произошло и в Новокузнецке, который часто называют южной столицей Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, вечером жители Междуреченска стали наблюдателями не запланированного, но прекрасного зрелища, которое многие запечатлели на видео. Пышные ветви дерева озарились мерцанием гирлянд, засверкали разноцветные украшения, а на вершине вспыхнула нарядная звезда.

Согласно утвержденному графику, главные новогодние елки по всему Кузбассу должны быть освещены одновременно лишь в понедельник, 1 декабря. Наиболее масштабные мероприятия запланированы в Кемерове. Ровно в 19:00 на Советской площади стартует грандиозное шоу, включающее зажигательные хореографические номера, яркие костюмированные представления и исполнение популярных музыкальных композиций. Тысячи жителей региона соберутся вместе, чтобы встретить первый день зимы и стать свидетелями торжественного зажжения основной региональной елки.

