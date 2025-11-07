Новогоднее преображение российского города: от ледового городка до рождественской ярмарки

В Кемерово с 15 ноября начнут украшать город к празднованию Нового года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По информации пресс-службы, в городе планируют установить световые композиции. Так, в Кемерово появится Дед Мороз и Снегурочка. Специалисты намерены декорировать каждое здание в центре города. В качестве украшений используют гирлянды, баннеры и тематические плакаты. В центре также появится иллюминация деревьев «Тающая сосулька».

По данным издания, по обеим сторонам от центральной клумбы разместится ледовый городок с горками. В центре внимания будет установлена праздничная елка, вокруг которой зальют каток. На деревьях, расположенных вблизи, появятся гирлянды. Традиционно установят яркий прожектор. Горожане, любящие получать эстетическое наслаждение, смогут прогуливаться по красивым улицам города. Любителям активного отдыха предложено покататься на коньках. Специалисты оборудуют место с пунктом проката инвентаря.

По информации издания, в городе также будет проходить рождественская ярмарка.

Ранее сообщалось, что новогодняя столица России приступила к праздничному оформлению.