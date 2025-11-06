Новогодняя столица России приступила к праздничному оформлению

Рязань, получившая статус Новогодней столицы России, приступила к созданию праздничной атмосферы в городском пространстве. По данным пресс-службы городской администрации, монтаж новогодних елей начался уже 6 ноября, что знаменует старт подготовки к предстоящим торжествам. Об этом сообщает издание 7info.

Первые праздничные деревья уже заняли свои места у КДЦ «Октябрь» в Дашково-Песочне и в Верхнем городском парке. Всего в рамках благоустройства планируется установить около 40 хвойных красавиц, которые разместятся в парковых зонах и на ключевых общественных территориях по всему городу.

На текущем этапе проводится установка самих деревьев, тогда как их декоративное оформление и включение иллюминации запланированы на более поздний срок. Такой поэтапный подход позволяет рационально распределить работы и создать единую праздничную композицию к началу основных новогодних мероприятий.

Таким образом, итогом начавшегося преображения города станет создание масштабной новогодней инфраструктуры, соответствующей статусу Новогодней столицы. Жители и гости Рязани смогут в полной мере ощутить волшебную атмосферу праздника в специально оформленных локациях по всему городу.

