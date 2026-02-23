Новогодний конфликт в подземке: руководитель «Крошки-картошки» ударил женщину в метро Москвы и получил пять суток

Московский суд вынес решение об административном аресте сроком на пять суток в отношении одного из руководителей сети «Крошка-картошка». Информация об этом содержится в материалах административного дела, изученных ТАСС.

По информации издания, в период длительных выходных в честь новогодних праздников между директором и пассажиркой столичного метро произошел конфликт. Мужчина столкнул рюкзак женщины на пол. Конфликт перешел в драку: мужчина ударил потерпевшую основанием ладони в угол переносицы и глаза. В результате данных действий пассажирка ударилась затылком о стену вагона.

По данным издания, инцидент случился вечером в январе в электропоезде, следовавшем по Арбатско-Покровской линии между станциями «Курская» и «Электрозаводская». Там, по данным источника, и было допущено нарушение общественного порядка.

По информации издания, у мужчины уже был опыт взаимодействия с правосудием в рамках административного кодекса. Конфликт в метро он не отрицал. Мужчина подтвердил информацию и признал вину. Все данные зафиксированы письменно. В суде заявил, что не собирался намеренно причинять вред здоровью гражданки. Суд вынес решение.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — говорится в документах.

