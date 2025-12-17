В пресс-службе новокузнецкого Роспотребнадзора проинформировали, как вкусно и безопасно для здоровья провести новогодние праздники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Эксперты напомнили, что традиционное изобилие блюд связано с повышенными рисками пищевых отравлений, которые способны полностью омрачить долгожданные выходные.

Основная опасность, по мнению надзорного ведомства, заключается в нарушении условий хранения скоропортящейся продукции. К категории повышенного риска относятся готовые салаты с майонезными заправками, молочная продукция, колбасные изделия и рыба. Кроме того, угрозу представляют продукты с истекшим сроком годности и блюда, длительное время пребывавшие вне холодильника на праздничном столе.

Для профилактики негативных последствий специалисты предлагают следовать нескольким ключевым рекомендациям. При совершении покупок необходимо тщательно проверять сроки годности и целостность фабричной упаковки.

Следует воздержаться от приобретения товаров со стертыми этикетками, а также от продукции, которая хранится без холодильного оборудования вопреки установленным требованиям. Закупки у случайных продавцов в несанкционированных местах категорически не рекомендуются.

