В Уфе из-за гололеда пострадал 171 человек: чиновники винят управляющие компании

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев считает необходимым наказывать управляющие компании из-за того, что жители травмируются во время гололеда, сообщает mkset.ru .

«Другого я не вижу выхода из ситуации.», - отметил глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев

В Уфе зима приходит рано. Уже в октябре начинается гололед. С начала сезона пострадал 171 человек. Люди получают травмы разной тяжести. Некоторых госпитализируют. Другие же получают медицинскую помощь и лечатся дома. Страдают взрослые и дети.

Анализ ситуации в городе показал, что большинстве жителей травмируются именно на территории придомовых участков. Чиновник уверен, что некоторые управляющие компании не выполняют взятые на себя обязательства: не чистят дорогу от снега, не убирают сосульки с крыш и не посыпают реагентами.

Глава Ратмир Мавлиев предлагает лишать такие компании лицензий. Для того чтобы решения принимались объективно, предложено наладить сотрудничество с Госжилинспекцией и надзорными органами.

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