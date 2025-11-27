Правовой парадокс НДФЛ: как россиянам с несколькими работами избежать неожиданных доплат по НДФЛ?

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал порталу REGIONS, какой механизм повышенного НДФЛ применят специалисты для граждан, работающих одновременно в нескольких организациях.

Эксперт пояснил, что сотрудник разных организаций может получать заработную плату, которая попадает под повышенную ставку. Специалист детализировал ключевую проблему: налоговый кодекс предписывает применять повышенную ставку в 15% к той части годового дохода налогоплательщика, которая превышает установленный лимит.

По мнению эксперта, на оперативном уровне каждый работодатель, выполняя ежемесячные удержания, физически не обладает актуальными данными о совокупном заработке физического лица, полученном из всех источников за текущий период. Это приводит к тому, что расчет производится исключительно в рамках известных ему выплат.

«Поэтому ситуация, когда у каждого работодателя доход не дотягивает до порога для 15% ставки и удерживается 13%, хотя суммарно за год человек выходит на более высокий уровень, полностью укладывается в действующие правила», — сказал он.

Юрист пояснил, что ФНС анализирует информацию о доходах гражданина, которую получала от компании. Тогда специалисты могут высчитать общую сумму налога по прогрессивной шкале. При сверке данных может выясниться, что в бюджет поступило меньше, денег, чем было должно. Тогда гражданина уведомят через личный кабинет на сайте ФНС или почтой по адресу регистрации. Сотрудник самостоятельно уплачивает налог.

«То есть недостающий налог с доходов за 2025 год нужно будет перечислить не позднее 1 декабря 2026 года. Если сумма не поступит в срок, налоговый орган начислит пени, поэтому игнорировать уведомление рискованно даже при, казалось бы, небольшой доплате», — заключил юрист.

