Новогоднюю ночь Пресняков проведет вместе с певицей Анной Асти

То, что певец Владимир Пресняков проведет время в новогоднюю ночь не дома с женой Натальей Подольской, а с певицей Анной Асти, никак не должно тревожить поклонников семейного звездного дуэта, пишет издание «Утро.ру» . Связывать исполнителей в новогоднюю ночь будут исключительно творческие узы.

31 декабря исполнители будут выступать в Барвихе. Она предстанут перед публикой в 11 часов вечера, что и позволило предположить об отсутствии верного мужа Подольской дома. В последнее время популярность самой Натальи сильно возросла. Ее песни снова выходят в топовые чарты. Не исключено, что и сама выпускница «Фабрики звезд» будет вынуждена работать на корпоративе. Отсутствие дома в праздничные дни - один из недостатков профессии.

Кстати, недавно появились новости о перезапуске «Фабрики звезд». Продюсер Игорь Матвиенко, который имеет прямое отношение к выпускам программы в 2000-ые годы, рассказал, готов ли стать членом команды ТНТ и работать над проектом 2024 года.