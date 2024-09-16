Новокузнечане разыскивают крупного медведя

Хищника заметили автомобилисты. Животное бежало по автомобильной трассе. Было очевидно, что медведь напуган шумом и светом. Зверь бежал вдоль обочины. Очевидцы отмечают, что хищник крупного размера. На видео видно, что медведь свернул с трассы и убежал в лесопосадку.

В областном департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса Сибдепо сообщили, что сотрудники ведомства теперь разыскивают медведя. Важно понять, где именно находится хищник. Когда зверя найдут, то будут действовать согласно его состоянию агрессивности.

Если зверь не проявит злости и раздраженности по отношению к людям, то его заманят вглубь леса, чтобы он не выбегал на дорогу. Это обеспечит безопасность автомобилистов, а также убережет хищника от стресса. Если медведь агрессивен, его придется устранить. В настоящее время поиски зверя продолжаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире обнаружили труп со следами когтей животного. Известно, что у женщины были собаки.