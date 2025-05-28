Новокузнечанка подделала сертификаты о прохождении курсов по маникюру и оказалась в суде

Жительница Новокузнецка подала запрос в социальную защиту на получение денежных средств с целью оказания услуг в бьюти сфере, но на самом деле заранее планировала потратить деньги на личные нужны, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В прокуратуре рассказали, что изначально местная жительница нашла способ, как получить сертификаты о прохождении курсов по маникюру и педикюру. В мессенджере она нашла неустановленное лицо, которое оказало ей незаконные услуги. Кроме того, горожанка получила бизнес-план по оказанию услуг в бьюти сфере. Документы она предоставила в Управление социальной защиты населения Кузнецкого района комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка.

В ведомстве отметили, что горожанка написала заявление на получение социальной выплаты для ведения предпринимательской деятельности. Сотрудники выяснили, что изначально женщина не планировала вести трудовую деятельность в данной сфере. Женщине перечислили 350 тыс. руб. Факт обмана раскрылся, когда представители соцслужбы пришли проверить работу салона. Было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре рассказали, что новокузнечанка в суде признала свою вину в полном объеме. Суд удовлетворил иск управления соцзащиты с требованием вернуть 350 тыс. руб.

«С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области.

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