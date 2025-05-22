Смеркиса поместили под арест за мошенничество при продаже рекламы

Владимир Смеркис был арестован по делу о мошенничестве во время продажи рекламы в Blum. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на рекламодателя, мужчина «нагнал» арабских ботов за $100 тыс. В итоге заказчик получил не существующих в реальности людей, заплатив за это практически 8 млн рублей.

Утверждается, что блогер не единожды предлагал Смеркису вернуть деньги и закончить конфликт на этом, но тот почему-то не реагировал на предложения. После этого заказчик написал на исполнителя услуг заявление в полицию. В настоящее время на Полунина открыли счет. Возможно, это сделал кто-то из близких Смеркиса с целью возврата денег.

При этом по словам его адвоката, дело было целиком сфальсифицировано, а основатель крипто-игр ничего не совершал.

Ранее стало известно о том, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали сообщника злоумышленников, которые на 10 млн рублей обманули пенсионерку.