В Москве появилась услуга «свидание с парнем-абьюзером», после которого свой покажется золотом

В столице молодым женщинам предлагают отправиться на встречу, которая станет настоящим испытанием для их чувств. На этом свидании они столкнутся со всеми возможными признаками проблем в отношениях: от резких и неуместных шуток до полного безразличия и откровенного эгоизма. Об этом сообщает портал «Москвич.Маг» в своей статье.

Говорят, после такого «замечательного» вечера нынешний партнер уже не будет казаться таким невыносимым. По сути, это ироничный ответ на образ «идеального парня», который сейчас в моде: он должен быть эмоционально открытым и стремиться к перспективным и нетоксичным отношениям.

Агентство «Белая спина», специализирующееся на необычных шутках, предоставляет данную услугу.

В программе встречи есть все ожидаемые элементы: вероятно, он прибудет с опозданием, будет в старых джинсах с подворотами, начнет читать стихи собственного сочинения, внезапно позвонит своей бывшей, проявит скрытое раздражение, сделает неловкий комплимент.

А зовут этого «замечательного и приятного во всех смыслах» молодого человека Никита.

Кстати, за ужин платит гостья, у нее сейчас финансовые трудности. В сюжете могут появиться сцены, где она признается в долгах, часто вспоминает о том, что думает ее мама, и безумно ревнует к официанту.

Ранее сообщалось, что российский киноактер Виталий Гогунский снова выдал провокационные высказывания о женщинах.