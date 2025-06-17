Новокузнечанка выдумала историю о поломке телевизора ради мести возлюбленному

Новокузнечанка оштрафована за ложный вызов полиции из-за бытовой ссоры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что 38-летняя местная жительница Новокузнецка обратилась в дежурную часть отдела полиции. Женщина рассказала, что сожитель разбил телевизор, который принадлежит ей. По указанному адресу прибыл старший участковый уполномоченный полиции. Он опросил пострадавшую. Выяснилось, что женщина выдумала историю о поломке техники после ссоры с сожителем.

«Новокузнечанка выдумала эту историю из-за чувства обиды после ссоры с мужчиной», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в отношении горожанки составили административный протокол. Поводом стал ложный вызов. Материалы переданы в суд. В полиции Кузбасса отметили, что в случае ложного вызова сотрудников правоохранительных органов граждане обязаны выплатить штраф, сумма которого варьируется от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Кроме того, нарушителю могут назначить компенсацию расходов, которые несут правоохранители во время проверки информации по вызову.

Ранее сообщалось, что после 36 лет совместной жизни жительница Кузбасса зарубила топором мужа, после чего пыталась скрыть следы преступления.