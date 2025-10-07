Новокузнецк или Кемерово? Опубликован рейтинг качества жизни городов России

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам первого полугодия 2025 года в общероссийском рейтинге качества городской среды, Новокузнецк занял 45-ю позицию, опередив административный центр региона – Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как отмечают аналитики, Новокузнецк был отнесен к группе городов с достаточно высоким уровнем жизни. В то же время Кемерово оказалось в категории населенных пунктов, где для улучшения условий проживания требуются дополнительные усилия властей и бизнеса.

Методология исследования включала комплексный подход. Специалисты оценивали не только традиционные экономические показатели, такие как уровень доходов населения и стоимость жилья, но и широкий спектр параметров повседневной комфортности. Среди них – состояние экологии, в частности чистота атмосферного воздуха, доступность и качество медицинских услуг, состояние дорожного покрытия, уровень школьного образования и даже такой социальный аспект, как степень доверия между жителями.

Лидерами рейтинга, по данным университета, стали Москва, Сочи и Грозный. Кемерово разделило позиции в группе «середняков» с такими городами, как Якутск и Чита.

