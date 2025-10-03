«Самый прибыльный вид бизнеса»: экс-мэр российского города критикует современную градостроительную политику

Дмитрий Бедняков высказал мнение, что появление большого количества новых жилых домов негативно отражается на развитии города. По мнению бывшего мэра, возле жилых комплексов не строят в достаточном количестве парки и скверы, детские сады, парковочные зоны и другие социально значимых объекты. Россияне платят большие деньги за недвижимость. Бедняков сомневается, что жизнь в домах будет приносить удовольствие.

«Когда я был мэром, отношение к архитектуре было принципиально другим. Я всегда относился к ней как к искусству. А сегодня это технология, процесс», — заявил Дмитрий Бедняков.

Спикер высказал мнение, что современные застройщики заинтересованы только в получении прибыли. По его мнению, город теряет свой уникальный архитектурный облик. Через 10-15 лет, по прогнозу бывшего мэра, в Нижнем Новгороде будет сложно находиться: большое количество застроек и отсутствие зелени негативно влияют на окружающую среду. Выход есть — вести строительные работы в стороне Кстова и Богородска.

«Один застройщик мне как-то сказал, что жилищное строительство — самый прибыльный вид бизнеса после торговли оружием и наркотиками», — рассказал NewsNN Бедняков.

