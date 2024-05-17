Новокузнецк затапливает из-за поднятия уровня реки Томи

В ночь с 15 на 16 мая в кузбассовком регионе прошли дожди. Также установилась теплая погода. Все это отразилось на поднятии уровня реки в Томи. В зоне риска подтопления находится Новокузнецк, где участники близлежащих СТН уже частично подтоплены, сообщает sibdepo.ru .

Уровень воды в реке Томи стремительно растет. Утром 16 мая он достиг отметки 4,5, а уже днем — пяти. Жителей Новокузнецка предупреждают о возможном паводке. Люди получают сообщения от МЧС. Проезд по дороге из Орджоникидзевского района уже перекрыт. Параллельно поднимается уровень реки Абашевка. Вблизи расположено 55 дачных участков. Из них 20 уже подтоплены. В это время на дачах находились только два человека, которых успешно эвакуировали.

Корреспондент Сибдепо связался с представителем управления по защите населения и территории Новокузнецка. В ведомстве проинформировали, что нынешняя ситуация — это последствия четвертой волны паводка в регионе.

«К чему это приведет, пока сложно сказать – все будет зависеть от того, сколько снега и сколько воды. Мы наблюдаем за ситуацией, оповещаем жителей», — рассказал начальник отдела планирования, обучения и связи с общественностью УЗНТ Новокузнецка Владимир Кузнецов.

Ранее мы сообщали, что жителей Междуреченска запугивают в соцсетях из-за поднятия уровня воды в реках Томи и Усе, искусственно создавая панику среди населения.